Садовый инструмент будет как новенький: способы очистки инвентаря от ржавчины

Не торопитесь выбрасывать заржавевший огородный инвентарь. Чаще всего его достаточно почистить, чтобы вернуть функциональность.
Натереть инструменты содой, которую нужно предварительно смешать с водой до кашицеобразного состояния, один из действенных способов решения проблемы. Оставить их натертыми нужно на несколько часов, а потом останется только снять ржавчину губкой.
Также хорошо справляется с ржавчиной уксусная кислота, которой нужно полить инструменты. Либо же посыпьте их предварительно солью, а потом нанесите растворенную лимонную кислоту, оставьте постоять и смойте вместе с ржавчиной.
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