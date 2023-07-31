Садовый инструмент будет как новенький: способы очистки инвентаря от ржавчины

Не торопитесь выбрасывать заржавевший огородный инвентарь. Чаще всего его достаточно почистить, чтобы вернуть функциональность.

Натереть инструменты содой, которую нужно предварительно смешать с водой до кашицеобразного состояния, один из действенных способов решения проблемы. Оставить их натертыми нужно на несколько часов, а потом останется только снять ржавчину губкой.

Также хорошо справляется с ржавчиной уксусная кислота, которой нужно полить инструменты. Либо же посыпьте их предварительно солью, а потом нанесите растворенную лимонную кислоту, оставьте постоять и смойте вместе с ржавчиной.