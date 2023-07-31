Сорнякам здесь не место: избавляемся от нежелательных соседей посадок без химикатов

Сорняки могут послужить питательной средой для культурных посадок, если их прополоть и отправить в компостную яму. Но есть и еще пара хитростей, которые не позволят им заполонить ваши грядки.

В более свободных местах на участке постарайтесь высевать культуры, у которых широкие листья. Они закроют грунт от солнца, и прорастание сорняков уменьшится.

Еще один подход от сорняков: мульчирование. Покрытие почвы мульчой защитит ее не только от прорастания нежелательных растений, но и предохранит от выветривания. Отличной мульчой могут стать опилки, трава, сено, древесная кора и даже картон.