"Билет наш, а выигрыш мой": Мужчина развел друзей на лотерею

Америко Лопес в протяжении многих лет со своими коллегами по работе покупал лотерейные билеты. На покупку билета каждый скидывался по два доллара. В 2009 году Америко сорвал настоящий куш: $77 000 000.

Однако мужчина скрыл это от товарищей.

Узнав это, друзья Лопеса подали на него иск в Американский суд присяжных. По итогу, Америко должен был дать друзьям 20 миллионов из всего джекпота.

Сам Лопес заявил, что он сам лично купил выигрышный билет и не будет ни с кем делиться. Но адвокаты доказали, что билет-победитель был куплен на совместную сумму, значит Америко должен поделиться с друзьями.

Лопес так и сделал, но сказал: «Они ограбили меня!».