Биолог рассказывает, можно ли отравиться лисичками, если собирать их в жару

Чтобы выяснить истину, лучше всего обратиться к эксперту. Биолог Святослав Забелин уверен, что токсичность лисичек, выросших на солнце, не более чем миф, к реальности отношения не имеющий.
Единственное, как может сказаться на лисичках жаркая погода, это более медленный рост и они могут быть мельче. Ядовитыми они точно не станут.
Но многое зависит от того, где растут грибы. Если место экологически чистое вдали от трасс, то беспокоиться не о чем.
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