Биолог рассказывает, можно ли отравиться лисичками, если собирать их в жару

Чтобы выяснить истину, лучше всего обратиться к эксперту. Биолог Святослав Забелин уверен, что токсичность лисичек, выросших на солнце, не более чем миф, к реальности отношения не имеющий.

Единственное, как может сказаться на лисичках жаркая погода, это более медленный рост и они могут быть мельче. Ядовитыми они точно не станут.

Но многое зависит от того, где растут грибы. Если место экологически чистое вдали от трасс, то беспокоиться не о чем.