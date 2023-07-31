Панин сообщил, что звонил Ахеджаковой, когда ее уволили из Современника

Алексей Панин, будучи гостем Ютуб-проекта "Осторожно: Собчак", рассказал, что звонил своей именитой коллеге Лии Ахеджаковой после ее скандальных высказываний.

Актер признается, что звонил для того, чтобы почувствовать, что "они вместе" (в ситуациии с СВО).

Артист рассказал, что долго беседовал с Лией Меджидовной. Она поблагодарила молодого коллегу за поддержку.

После того как в театре "Современник" не оказалось места для Ахеджаковой, она все равно осталась жить в РФ. Актриса признавалась, что у нее нет сил переезжать за границу.