Панин сообщил, что звонил Ахеджаковой, когда ее уволили из Современника

20:05 2023-07-31

Алексей Панин в рамках своего большого интервью в Ютуб-шоу "Осторожно: Собчак" сообщил, что звонил Лии Ахеджаковой, чтобы подержать в тот момент, когда все отвернулись от нее.

Алексей Панин, будучи гостем Ютуб-проекта "Осторожно: Собчак", рассказал, что звонил своей именитой коллеге Лии Ахеджаковой после ее скандальных высказываний.

Актер признается, что звонил для того, чтобы почувствовать, что "они вместе" (в ситуациии с СВО).

Артист рассказал, что долго беседовал с Лией Меджидовной. Она поблагодарила молодого коллегу за поддержку.

После того как в театре "Современник" не оказалось места для Ахеджаковой, она все равно осталась жить в РФ. Актриса признавалась, что у нее нет сил переезжать за границу.

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