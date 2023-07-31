Размер гонорара Орбакайте за корпоратив составляет 5 000 000 рублей

Желающим увидеть и услышать Кристину Орбакайте на своем празднике придется выложить 50 000 евро (5 000 000 российских рублей).

В последнее время звезда сцены живет в США и почти не посещает РФ, однако исключение она делает для закрытых вечеринок, за один вечер зарабатывая более, чем солидную сумму.

Площадкой для проведения корпоратива представители Орбакайте чаще называют Турцию.

Если заказчики не согласны с этой идеей, то, как правило, находится другое место для выступления.