Размер гонорара Орбакайте за корпоратив составляет 5 000 000 рублей

21:35 2023-07-31

Телеграм-каналу Mash удалось узнать сумму, которую Кристина Орбакайте берет за выступление на закрытой вечеринке. Ценник зашкаливает!

Желающим увидеть и услышать Кристину Орбакайте на своем празднике придется выложить 50 000 евро (5 000 000 российских рублей).

В последнее время звезда сцены живет в США и почти не посещает РФ, однако исключение она делает для закрытых вечеринок, за один вечер зарабатывая более, чем солидную сумму.

Площадкой для проведения корпоратива представители Орбакайте чаще называют Турцию.

Если заказчики не согласны с этой идеей, то, как правило, находится другое место для выступления.

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