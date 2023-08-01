Герасимов проверил пункт управления войск на Запорожском направлении

07:05 2023-08-01

Глава Генштаба РФ, Валерий Герасимов, осмотрел передовой пункт управления войск на Запорожском направлении.

Во время посещения командного пункта, он получил отчет о текущей обстановке, действиях противника и прогрессе выполнения боевых задач российскими войсками на Ореховском тактическом направлении.