Во время посещения командного пункта, он получил отчет о текущей обстановке, действиях противника и прогрессе выполнения боевых задач российскими войсками на Ореховском тактическом направлении.
Герасимов проверил пункт управления войск на Запорожском направлении
Глава Генштаба РФ, Валерий Герасимов, осмотрел передовой пункт управления войск на Запорожском направлении.
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06:52
Николай Скира
Украина национализировала Sense Bank, основными акционерами были российские миллиардеры Фридман и Авен
Национальный банк Украины объявил о фактическом поглощении Sense Bank государством и назначении нового правления. Киев уверяет, что вся операция прошла гладко и не нарушила ни права клиентов, ни стабильность банковской системы Украины.
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06:52
Николай Скира
Зеленский вновь потребовал от Запада дальнобойные боеприпасы после атаки Кривого Рога
Ракеты, поразившие жилой дом в Кривом Роге, были выпущены из окрестностей Джанкоя, заявил вечером в понедельник, 31 августа Владимир Зеленский, которого цитирует "Интерфакс-Украина". Он добавил, что Киев Украина нуждается в оружии дальнего действия "для защиты своих граждан". "По военной информации, эти две ракеты были выпущены с территории Крыма из района города Джанкой. Это еще раз доказывает, что для безопасности наших городов, нормальной жизни, украинцев, наши дети, у наших военных должно быть достаточно средств дальнобойного оружи", - сказал Зеленский в традиционном видеообращении. Президент Украины сообщил, что число погибших в Кривом Роге увеличилось до шести, 69 человек получили ранения, а российские военный использовали ракеты "Искандер".