Певица Натали: муж готовился к своему уходу, учил жить без него и просил продолжать петь

После трагической гибели Александра Рудина его супруга, известная певица Натали рассказала поклонникам о своих эмоциях и о том, как она собирается жить дальше одна.

Она упомянула о счастливой совместной жизни в течение 33 лет, которая стала для нее «настоящей сказкой»:

Если честно, моя жизнь была доброй, хорошей, настоящей сказкой… С ним.

Певица заявила, что не собирается бросать вокальную карьеру, потому что такой была последняя воля мужа.

Это дело всей его жизни даже больше чем для меня. Буду петь. Думаю, смогу.

Натали рассказала, как бы ни было трудно, она будет учиться жить одна. По ее словам, два последних года Александр Рудин предчувствовал свой уход и учил жить без него:

Я сражалась, а он как будто предчувствовал, что уйдёт, и учил эти два года жить без него… Но он был рядом.

Натали с благодарностью и любовью отзывалась о прожитых годах со своим супругом, уверяя, что он подарил ей профессию, поклонников, детей, счастливую семейную жизнь.