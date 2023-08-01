Белорус на 24 тысячи рублей обманул жителя России

32-летний житель Лунинецкого района обманул знакомого на 24 тысячи рублей, сообщает КП со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Брестской области.

Как выяснилось в ходе предварительного расследования, ранее судимый за преступления против собственности мужчина в июне 2022 года позвонил знакомому из России и предложил ему заработать на поставках ранней капусты и клубники.

В подтверждение сказанного он отравил фото «приобретенного» урожая и данные найденных им перевозчиков. Когда у россиянина возникли подозрения, он связался с перевозчико, где ему сообщили, что ничего не знают об указанной перевозке.

Ущерб от противоправных действий жителя Лунинецкого района превысил 24 тысячи рублей, - говорится в сообщении.

Обвиняемый находится под стражей. В его отношении заведено уголовное дело по ч.3 ст. 209 УК - мошенничество в крупном размере.