Известный французский трюкач Реми Лучиди разбился, упав с 68 этажа небоскреба в Гонконге

Известный своими экстремальными видами спорта, 30-летний француз Реми Лучиди, погиб, упав с 68-го этажа дома в Гонконге. 30-летний трюкач поднимался на башню Трегунтер и неожиданно упал, сообщает South China Morning Post.

По словам властей Гонконга, Лучиди прибыл к зданию около 18 часов и заявил охраннику, будто идет к другу, у которого квартира на 40-м этаже.

Офицер службы безопасности пытался задержать молодого человека, когда названный его другом постоялец подтвердил, что не знаком с Лучиди, но каскадер к тому времени уже ехал в лифте.

На камерах наблюдения позже увидели, как Лучиди поднимается на 49-й этаж, идет по лестнице на крышу здания.

В последний раз спортсмена видели в 19.38, когда тот стучался в окно пентхауса комплекса с внешней стороны, что побудило горничную позвать правоохранителей. По версии полиции, Лучиди попал в ловушку за пределами пентхауса, и стучал в окно, прося о помощи.

После чего он упал вниз с высоты. Полиция на месте происшествия нашла камеру Лучиди, где были видеозаписи других экстремальных действий трюкача. Следствие пока не назвало официальную причину смерти.