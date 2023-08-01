Алла Пугачева снялась в Москве в клипе в роли туристки

Как сообщает КП, это не шутка: Алла Пугачева в реальности приняла участие в съемках клипа на композицию «Здравствуй, лето!!!» певца Кости Холодного.

Алла - действительно певица и полная тезка Примадонны, — рассказал KP.RU Костя. Она - подруга моей супруги Светланы Ларионовой (певица группы «Воровайки»). Через нее мы и познакомились. На площадке мы шутили на тему, что снимается Алла Пугачева.

По словам исполнителя, они всегда рассказывают, что дружат с Аллой Пугачевой. Более того, у тезки Примадонны есть друг - тезка Александра Розенбаума.

Однажды, когда они на дне рождения немного шумели, к ним приехали сотрудники полиции. Посмотрев паспорта "Аллы Пугачевой и Александра Розенбаума", стражи порядка посмеялись и уехали в хорошем настроении.

Песня «Здравствуй, лето!!!», отметил Костя Холодный, посвящена отдыху русских людей на побережье Черного моря.