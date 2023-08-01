Хайдаров обратился в полицию из-за того, что его грозят убить

Тимур Хайдаров, оберегая себя и близких ему людей, обратился за помощью к стражам порядка.

Оказывается, пластический хирург написал в полиции несколько заявлений, причинами которых являются вторжение в частную жизнь, раскрытие банковской тайны, вымогательство и даже угрозы убить его и родных ему людей.

Примечателен тот факт, что Слава и Любовь Успенская сыплют обвинениями, но в суд не обращаются, хотя утверждают, что будут добиваться того, чтобы медик понес наказание по всей строгости закона.

Супруга Хайдарова Светлана пыталась договориться с исполнительницами миром, но, видимо, ей не удалось этого сделать.