Бузина, калина и красная смородина могут быть причиной появления тли на грядках

От тли на участке очень непросто избавиться, поэтому агротехники советуют не сажать растения, которые она особенно сильно любит. Это калина, красная смородина, бузина и крыжовник.

В этом плане бузина представляет опасность тем, что быстро разрастается, а в стеблях калины тля даже может зимовать. Поэтому, если у вас на участке есть эти растения, их нужно регулярно осматривать, и обрабатывать от паразитов.

Но, если вы не ставите цель получать с их кустарников урожай, будет лучше убрать их вовсе. Это поможет уберечь другие культуры от нашествия тли.