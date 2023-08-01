Засейте грядку редисом, чтобы не плодить сорняки на освободившейся после сбора урожая грядке

11:56 2023-08-01

Посев редиса будет идеальным решением, если вы уже собрали с грядки урожай ранних овощей.

Редис во второй половине лета вырастет на славу, поскольку световой день постепенно сокращается. Семена нужно сеять рядами каждые четыре-пять сантиметров на глубине один-два сантиметра.

Единственное ограничение: не нужно высевать редис после сбора капусты. Это может плохо сказаться на урожайности грядки.

Перед посадкой грунт необходимо порыхлить и внести минеральные удобрения. В качестве второго урожая помимо редиса подойдут щавель, шпинат, лук и кервель.

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