Засейте грядку редисом, чтобы не плодить сорняки на освободившейся после сбора урожая грядке

Редис во второй половине лета вырастет на славу, поскольку световой день постепенно сокращается. Семена нужно сеять рядами каждые четыре-пять сантиметров на глубине один-два сантиметра.

Единственное ограничение: не нужно высевать редис после сбора капусты. Это может плохо сказаться на урожайности грядки.

Перед посадкой грунт необходимо порыхлить и внести минеральные удобрения. В качестве второго урожая помимо редиса подойдут щавель, шпинат, лук и кервель.