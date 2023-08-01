Разделяем куст пиона правильно: как сделать так, чтобы он прижился на новом месте

Делить куст можно только в том случае, если он достиг возраста шести-семи лет. Делается это с помощью ножа или лопаты так, чтобы на каждом фрагменте оставались корешки и два-три побега либо же ростовые почки.

Затем корневища нужно обмакнуть в смесь из коровяка и глины из соотношения 10 частей глины на одну коровяка. Вместо этого можно посыпать их древесным углем.

Лунки для пионов должны уходить вглубь на полметра. В них нужно обязательно наполовину заполнить перегноем и компостом, а затем положить слой питательного грунта. Сажать кустики нужно на удалении друг от друга на 80-100 сантиметров.