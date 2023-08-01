Панин сообщил, что в возрасте 18 лет его совратил Харитонов

В рамках интервью в Ютуб-шоу "Острожно: Собчак" актер Алексей Панин рассказал, что, когда ему было 18 лет, к себе на квартиру его пригласил актер и режиссер Андрей Харитонов.

Кинодеятель включил порнографический фильм, а после все случилось.

Панин признается, что сначала испугался, но "ему этого хотелось".

При этом актер утверждает, что он не гомосексуалист, но не видит зазорного в том, чтобы заняться с женой интимом, пригласив при этом еще одного мужчину.