Миколог рассказала, чем могут отличаться грибы съедобные от своих ядовитых собратьев

Первое, на что следует обратить внимание при принятии решения брать или не брать гриб в лесу, это его запах. Миколог Анна Антонович советует избегать сбора грибов с резким и неприятным запахом.

Свидетельством того, что перед вами ядовитый гриб, может быть его выраженный лекарственный аромат. Но будет неверным и говорить, что все токсичные грибы пахнут неприятно: у некоторых наоборот запах очень даже приятный.

Важно осматривать гриб, прежде чем положить его в корзину: не стоит его брать, если вы видите, что его ножка утолщена в области основания или же заметили кольцо вверху. Это характерная особенность мухоморов, но не только.