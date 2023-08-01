Наталья Фриске, год назад ставшая мамой, сообщила, что не могла забеременеть в течение 12 лет

Наталья Фриске рассказала подписчикам, что работала над тем, чтобы испытать счастье материнства в течение 12 лет.
У нее было 3 выкидыша, неудачное ЭКО, когда она состояла в браке длиною в 6 лет с сотрудником МЧС Сергеем Вшивковым.
После знаменитости диагностировали непроходимость маточных труб.
Малышка Луна появилась на свет 8 апреля прошлого года благодаря ЭКО. На этот раз сестра покойной Жанны Фриске прошла обследование от и до. Все получилось с первой попытки!
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