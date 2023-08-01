Наталья Фриске, год назад ставшая мамой, сообщила, что не могла забеременеть в течение 12 лет

12:25 2023-08-01

Сестра покойной Жанны Фриске Наталья призналась, что мамой пыталась стать целых 12 лет, пока наконец ее попытки не увенчались успехом. Год назад блогер родила очаровательную малышку, которую назвала Луной.

Наталья Фриске рассказала подписчикам, что работала над тем, чтобы испытать счастье материнства в течение 12 лет.

У нее было 3 выкидыша, неудачное ЭКО, когда она состояла в браке длиною в 6 лет с сотрудником МЧС Сергеем Вшивковым.

После знаменитости диагностировали непроходимость маточных труб.

Малышка Луна появилась на свет 8 апреля прошлого года благодаря ЭКО. На этот раз сестра покойной Жанны Фриске прошла обследование от и до. Все получилось с первой попытки!

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