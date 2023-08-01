Калифорнийская остистая сосна живет многие тысячи лет, и не только она

Существует калифорнийская остистая сосна, которая живет уже более четырех с половиной тысяч лет. Ее особенность в том, что она может отрастать от корня срубленного дерева и быть генетически идентичной изначальному дереву.

Также в Калифорнии есть порода дубов Палмера тоже от одного дерева, возраст которого более 13 тысяч лет назад.

Но рекордсменом по части долгожительства является морская трава посидония. Она постоянно существует по данным ученых от 80 до 200 тысяч лет.