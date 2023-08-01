Одуванчики закрывают свои цветки на ночь в защитных целях

Одуванчики закрывают цветки не только на ночь, но и при сырой погоде, а все потому, что роса и влага в целом, оседая на пыльце, мешает функции размножения.

Есть и другие причины, почему цветы засыпают ночью. Некоторые разновидности, среди которых маттиола и душистый табак, например, опыляются дневными насекомыми.

По этой причине они защищаются от пыльцы, разносимой ночными насекомыми. Это также может создавать препятствия для процесса размножения.