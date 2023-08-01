27-летний житель Светлогорска выращивал коноплю на даче

Обозреватели «БелТА» уточнили, что оперативники управления по наркоконтролю УВД облисполкома совместно с коллегами из Светлогорского РОВД проверили информацию о причастности солигорчанина к незаконному обороту наркотических веществ.

В ходе проверки соответствующие данные подтвердились. В частности, в доме фигуранта правоохранители нашли бумажный сверток с измельченным веществом зеленого цвета, которое оказалось марихуаной общей массой более 25 гр.

Кроме того, в теплице на дачном участке фигуранта среди помидоров обнаружены высаженные кусты канабиса, также они росли в специально оборудованном парнике рядом.