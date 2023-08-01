Сексуальная жизнь выйдет на качественно новый уровень, если вы откажетесь от алкоголя

Сексолог Бабак Ашрафи рассказал, что сексуальная жизнь может намного улучшиться, если вы откажетесь от употребления алкоголя. Спиртные напитки в долгосрочной перспективе являются депрессантами, угнетающими нервную систему.

Краткосрочный эффект от алкоголя может давать ощущение расслабления и раскрепощения, но он быстро проходит, и на его место приходит упадок настроения и подавленность.

Постоянное увлечение алкоголем является причиной снижения либидо у женщин и эректильной дисфункции у мужчин. Отказ от спиртного со временем улучшает состояние организма и самооценку, что позитивно сказывается на сексуальности.