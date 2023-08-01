Употребление красного корейского женьшеня помогает подавить алкогольную зависимость

Корейские специалисты из университета Уймюнг доказали, пока, правда, только на мышах, что красный корейский женьшень может быть эффективным средством для желающих бросить пить. Они давали грызунам с признаками алкогольной зависимости женьшеневый экстракт.

Проведенный в последствии молекулярный анализ показал, что содержащиеся в женьшене вещества подавляют сигнальные импульсы при формировании алкогольной зависимости.

Помимо этого у грызунов улучшилась память, было отмечено уменьшение концентрации воспалительных цитокинов и реакция на отмену алкоголя была менее выраженной. И чем больше мыши получали экстракта женьшеня, тем сильнее был положительный эффект.