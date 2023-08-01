Баскетболиста Никиту Шабалкина избили в Подмосковье до такой степени, что его забрала скорая

На чемпиона Европы 2007 года в составе сборной РФ по баскетболу Никиту Шабалкина напали в российском городе Химки.

Телеграм-канал Mash информирует, что 37-летний спортсмен, который в разное время выступал за "Химки", "Локомотив-Кубань", "Динамо" (Москва), "УНИКС" (Казань), был экстренно госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

Баскетболист сообщил, что нападавших не знает, а избивали они его вблизи автомойки.

Травмы привели к тому, что Шабалкин лишился чувств. Оказавшиеся поблизости люди вызвали на место ЧП бригаду скорой помощи.

Следствие устанавливает все детали произошедшего.