У яблони отслоилась кора: что делать, чтобы спасти дерево

Наилучшим решением проблемы будет профилактика. Для этого нужно регулярно белить яблоневые стволы водостойкой побелкой.

Если же вы увидели, что кора все-таки отслоилась, паниковать не нужно. Следует снимать поврежденную кору до того, как вы поймете, что дальше дерево уже здорово.

После этого по краям нужно провести обработку перекисью водорода либо зеленкой. Выждите немного, пока кора высохнет и обработайте раневую поверхность масляной краской с натуральной олифой.