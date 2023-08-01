Закопайте рыбные объедки рядом с помидорами, и они ветки будут ломиться от урожая

Рыбу с овощами полезно не только есть на обед. С ее помощью можно вырастить богатый урожай помидоров.

Для этого можно закопать рыбные объедки недалеко от грядок с томатами, но не под самыми кустиками. Содержащийся в рыбе фосфор послужит стимулятором роста плодов.

Они вырастут не только более крупными и мясистыми, но и дадут урожай быстрее. Но использование этого метода не повод отказываться от удобрений, рыба хороша только как дополнительный источник фосфора.