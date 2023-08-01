В Венеции сократили количество пассажир на гондолу

Местные издания утверждают, что такое решение было принято из-за увеличившегося веса туристов в последние годы. Однако руководитель ассоциации гондольеров заявил, что новые правила были введены уже 2 года назад, и это связано не с полнотой пассажиров, а с соображениями безопасности. Он утверждает, что увеличившаяся активность движения по каналам привела к увеличению силы волн, что является главной причиной сокращения числа пассажиров.

Это изменение вызывает много споров и обсуждений. Гондолы - это неотъемлемая часть культурного наследия Венеции и одна из основных туристических достопримечательностей города. Тем не менее, вопросы безопасности также играют важную роль при принятии решений о допустимом числе пассажиров на гондолу.

Дополнительная активность и течение воды в каналах могут повлиять на безопасность и стабильность гондол, поэтому важно принимать во внимание эти факторы при установлении правил. Тур операторы и ассоциации работают вместе, чтобы найти баланс между безопасностью и туристическим опытом, который гондолы предлагают.

Таким образом, сокращение числа пассажиров на венецианских гондолах вызывает дискуссии среди местных жителей и туристической индустрии. Вопрос безопасности и стабильности гондол становится основным при установлении правил ограничения числа пассажиров.