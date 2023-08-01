49-летняя Порошина рассказала, как ей удается выглядеть гораздо моложе своих лет

Свой секрет красоты и молодости Мария Порошина раскрыла в интервью корреспонденту издания "7Дней".

Обязательным для женщины, которая желает выглядеть прекрасно, Мария называет умение находить время для отдыха в плотном рабочем графике.

Порошина также не скрывает, что регулярно сдает анализы и пропивает препараты на основе железа и прочие. Специалист не только констатирует факт недостатка в организме того или иного микроэлемента, но и старается выявить причину этого.

Также звезда экрана придерживается питания, которое ей советует врач.

Визитами к косметологу Мария не злоупотребляет, делая это 1 раз в 3 месяца.

Больная спина обязывает знаменитость заниматься специальной гимнастикой на регулярной основе.