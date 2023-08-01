Проведите пару агротехнических приемов, и ваши томаты быстро наберут сладости

Чтобы томаты выросли не только крупными и мясистыми, но и порадовали сладостью, можно использовать определенный способ удобрения. И вам в помощь в этом деле будет фосфор, как раз и влияющий на их вкус.

На одно ведро воды вам нужно будет взять 50 граммов фосфорного удобрения, которое можно купить в магазине. Разведите его в воде и поливайте томатные кустики.

Набрать сладости плодам поможет и зольное опрыскивание. На 250 граммов золы потребуется 10 литров воды. Раствор перед применением нужно выдержать в течение восьми часов для настаивания.