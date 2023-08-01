Люди прыгают из окон, спасаясь от пожара в «многоэтажке» в Алма-Ате

17:10 2023-08-01

Жители Алма-Аты выпрыгивают из окон и бросают в них своих детей, пытаясь спастись от пожара в многоэтажном доме.

1 августа около 14:10 по московскому времени в одном из 16-этажных домов в Алма-Ате начался сильный пожар, эпицентром которого стала шахта лифта. Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали из горящего дома до трёхсот человек, помогая им выбраться по лестничной площадке.

В социальных сетях распространяются видеозаписи, на которых жители Алма-Аты прыгают с высоты из горящего дома, также выбрасывая из окон своих детей. К счастью, все прыгающие приземлились на матрасы, которые на земле расстелили неравнодушные мирные жители.