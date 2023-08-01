Картофель поразила парша: как избежать этой напасти при последующих посадках

Парша на картофельных клубнях чаще всего появляется от недостатка влаги или чрезмерного удобрения золой и недостаточно перепревшим навозом. А вот на слабокислых почвах эта проблема возникает значительно реже.

Чтобы минимизировать поражение картофеля паршой, грядки необходимо перекопать с гипсовой подкормкой из расчета 200-300 граммов гипса на квадратный метр. Эта процедура сохранит эффект примерно на пятилетний срок.

Если парша распространилась не слишком сильно, можно оздоровить грунт с помощью хвои сосны, которая обладает эффектом подкисления, и насыщает ее полезными фитонцидами.