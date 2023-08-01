Свиридова восхитила поклонников, поделившись своим фото в купальнике с отдыха в Крыму

Свиридова, которая в августе отметит свое 61-летие, позирует в кадре в черном купальнике.

Фанаты звезды сцены пришли в восторг от форм исполнительницы и стали расхваливать ее.

Ранее знаменитость рассказывала, что тщательно отбирает продукты для своего ежедневного рациона, а также каждый день уделяет внимание физическим нагрузкам.

Певица отметила, что отдает предпочтение бегу и плаванию, которые не только позволяют держать мышцы в тонусе, но и повышают настроение.