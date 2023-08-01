Свиридова восхитила поклонников, поделившись своим фото в купальнике с отдыха в Крыму

17:40 2023-08-01

Исполнительница Алена Свиридова сейчас восстанавливает силы, находясь в Крыму. Знаменитость поделилась с подписчиками снимком, где позирует в купальнике, продемонстрировав отличную фигуру.

Алена Свиридова проводит лето в Крыму, не забывая при этом радовать фанатов моментами своего отдыха.

Не так давно она опубликовала в соцсетях снимок в купальнике, который произвел фурор среди фанатов.

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    Свиридова, которая в августе отметит свое 61-летие, позирует в кадре в черном купальнике.

    Фанаты звезды сцены пришли в восторг от форм исполнительницы и стали расхваливать ее.

    Ранее знаменитость рассказывала, что тщательно отбирает продукты для своего ежедневного рациона, а также каждый день уделяет внимание физическим нагрузкам.

    Певица отметила, что отдает предпочтение бегу и плаванию, которые не только позволяют держать мышцы в тонусе, но и повышают настроение.

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