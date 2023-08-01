Свиридова восхитила поклонников, поделившись своим фото в купальнике с отдыха в Крыму

Алена Свиридова проводит лето в Крыму, не забывая при этом радовать фанатов моментами своего отдыха.
Не так давно она опубликовала в соцсетях снимок в купальнике, который произвел фурор среди фанатов.
Алена Свиридова проводит лето в Крыму, не забывая при этом радовать фанатов моментами своего отдыха.
Не так давно она опубликовала в соцсетях снимок в купальнике, который произвел фурор среди фанатов.
Свиридова, которая в августе отметит свое 61-летие, позирует в кадре в черном купальнике.
Фанаты звезды сцены пришли в восторг от форм исполнительницы и стали расхваливать ее.
Ранее знаменитость рассказывала, что тщательно отбирает продукты для своего ежедневного рациона, а также каждый день уделяет внимание физическим нагрузкам.
Певица отметила, что отдает предпочтение бегу и плаванию, которые не только позволяют держать мышцы в тонусе, но и повышают настроение.
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