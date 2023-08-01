Простое народное средство поможет вырастить крепкий и сладкий урожай огурцов

Все компоненты для приготовления раствора можно приобрести в ближайшей аптеке. Это спиртовой раствор салициловой кислоты два процента, и водный раствор аммиака десять процентов.
На одно ведро воды вам понадобится 15 миллилитров нашатыря и 40 миллилитров салициловой кислоты. Тщательно перемешайте раствор и влейте в опрыскиватель.
Можно приступать к обработке огуречных посадок. Это же средство хорошо скажется на росте и здоровье тыквы, патиссонов и кабачков.
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