Вернулась бывшая через 22 года, и пыталась увести меня из семьи

С моей бывшей я встречался еще в далекие 90-е годы, но она предпочла меня тогда криминальному авторитету. Потом я встретил свою жену. У нас получилась замечательная семья: живем душа в душу, трое детей, достаток.

И вот спустя 22 года она заявилась в тот ресторан, где мы отдыхали. Оказалось, что она давно искала меня, отслеживала соцсети и даже предлагала моей жене за меня дом на Рублевке, который ей оставил в наследство ее погибший авторитетный любовник.

Но, поговорив с ней, я отказался ворошить прошлое. Сказал ей, что она свой выбор сделала 22 года назад, и возвращаться в прошлое я не хочу.