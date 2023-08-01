Соседов считает Хайдарова профессионалом своего дела, но допускает, что тот может ошибаться

Сергей Соседов убежден, что Славе раньше нужно было думать.

Музыкальный критик называет Тимура Хайдарова неплохим хирургом, но так как он человек, то склонен совершать ошибки.

Звезда экрана придерживается той точки зрения, что нет в мире профессионалов, которые знали бы абсолютно все в своем деле, как и нет лекарств, которые бы действовали безотказно.

В случае со Славой и Любовью Успенской, по словам Соседова, могла сыграть с ними злую шутку плохая генетика.