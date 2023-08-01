Машкова призналась, что участвует в забастовке Гильдии американских актеров

Мария Машкова призналась, что вскоре должны выйти сразу 3 проекта с ее участием за границей.
Актриса проживает в Америке уже несколько лет. Сюда она переехала после того, как вышла замуж. Здесь родились ее две дочери.
Российская знаменитость объясняет свое участие в забастовке Гильдии актеров тем, что от результатов забастовки зависят и ее выплаты от трансляции сериалов, в которых она играла.
Напомним, что долгое время артистка не могла найти работу в США, но потом ей посчаствливилось занять место ушедшей из жизни Евгении Брик, которая также проживала и трудилась на чужбине.
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