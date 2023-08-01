МИД Польши вызвал поверенного в делах Беларуси из-за инцидента с вертолётами

Во вторник, 1 августа, Министерство иностранных дел Польши опубликовало пресс-релиз, в котором утверждается, что временный поверенный в делах Беларуси в Варшаве вызван в штаб-квартиру польского внешнеполитического ведомства для разъяснительной беседы.

Предлогом для беседы является утверждение Минобороны Польши о том, что два белорусских вертолёта якобы нарушили польское воздушное пространство.

По данным Министерства обороны Польши, сегодня две вертолёта белорусских Вооружённых сил пересекли польскую границу, продвинувшись вглубь на три километра, после чего улетели обратно.

Известно, что ранее Беларусь предупреждала Польшу о проведении приграничных военных учений с сотрудниками "Группы Вагнера".