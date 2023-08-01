Жители Подмосковья обращаются один за одним за медицинской помощью из-за укусов опасных насекомых, напоминающих скорпионов

О том, что люди один за одним обращаются за помощью с одинаковыми жалобами, сообщили медики Видновской районной клинической больницы (Подмосковье).
Пострадавшие описывают укусившее их насекомое, как очень похожее на скорпиона. Единственными отличиями является светлый цвет и размер в несколько раз меньше.
После укуса у людей наблюдается боль, зуд, покраснение и опухоль в месте укуса.
Врачи обращают внимание, что при укусе неизвестным насекомым нужно незамедлительно обратиться в медицинское учреждение.
До профессионального осмотра нужно обработать место антисептиком, приложить лед, наложить повязку из стерильного бинта.
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