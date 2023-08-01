Психолог Дугенцова объяснила, как уберечь ребенка от изнасилования

Дарья Дугенцова рекомендует родителям приучать своего ребенка с 3 лет помнить, что "все, что ниже пояса принадлежит ему" и никто не вправе нарушать эти границы.

При разговорах с детьми "на запретные" темы нужно называть вещи своими именами.

Психолог утверждает, что чем старше становятся сын и дочь, тем с ними чаще нужно беседовать на интимные темы, отвечая на все их вопросы.

Также специалист рекомендует насторожиться, если ребенок вдруг замкнулся в себе, перестал заниматься и интересоваться тем, что ему раньше доставляло удовольствие, избегает друзей, пропадает в ванной.

Дугенцова заметила, что пережить негативный опыт поможет работа со специалистом.