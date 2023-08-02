Водолазы Гомельской области обнаружили останки мамонта в реке

Обследование акватории проводилось по заданию Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.
После предварительного обследования экспертами было выдвинуто предположение, что найденные останки принадлежат древнему мамонту.
Обследование акватории проводилось по заданию Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.
После предварительного обследования экспертами было выдвинуто предположение, что найденные останки принадлежат древнему мамонту.
Оксана Храмова
Вечером 1 августа белорусское Министерство обороны отреагировало на обвинения со стороны Минобороны Польши в нарушении границ двумя вертолетами. В ведомстве Беларуси апеллировали к утреннему сообщению польских оборонных структур, где отрицался факт нарушения границ.