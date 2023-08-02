Водолазы Гомельской области обнаружили останки мамонта в реке

05:25 2023-08-02

Группа водолазов из Гомельской области обнаружила останки мамонта на дне реки Беседь в деревне Светиловичи.

Обследование акватории проводилось по заданию Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.

После предварительного обследования экспертами было выдвинуто предположение, что найденные останки принадлежат древнему мамонту.