В Киеве на памятнике «Родина-мать» демонтировали советский герб

05:30 2023-08-02

Демонтаж советского герба завершен на монументе "Родина-мать" в Киеве, установят украинский герб.

По результатам опроса, инициатива была поддержана 85% граждан.

Памятники, связанные с советской историей, демонтируются на Украине с 2015 года после принятия закона о декоммунизации.