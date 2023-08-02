В Киеве на памятнике «Родина-мать» демонтировали советский герб

По результатам опроса, инициатива была поддержана 85% граждан.
Памятники, связанные с советской историей, демонтируются на Украине с 2015 года после принятия закона о декоммунизации.
По результатам опроса, инициатива была поддержана 85% граждан.
Памятники, связанные с советской историей, демонтируются на Украине с 2015 года после принятия закона о декоммунизации.
Оксана Храмова
Вечером 1 августа белорусское Министерство обороны отреагировало на обвинения со стороны Минобороны Польши в нарушении границ двумя вертолетами. В ведомстве Беларуси апеллировали к утреннему сообщению польских оборонных структур, где отрицался факт нарушения границ.