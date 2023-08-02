Историческая Ferrari F40 выставлена на продажу в США за $2,6 млн

Суперкар оснащен 2,9-литровым V8 двигателем с двойным турбонаддувом, разгоняющим его до 478 л.с. и позволяющим разгоняться до 100 км/ч всего за 4,7 секунды.

Проданный автомобиль выпущен в 1989 году и имеет пробег около 20 тысяч км.