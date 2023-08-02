Песков: Россия готова вернуться к зерновой сделке при выполнении условий

Он подтвердил эту позицию, отвечая на заявление постпреда США при ООН о якобы готовности РФ вернуться к обсуждению сделки.
В настоящее время ситуация остается на уровне переговоров по возобновлению сделки.
Он подтвердил эту позицию, отвечая на заявление постпреда США при ООН о якобы готовности РФ вернуться к обсуждению сделки.
В настоящее время ситуация остается на уровне переговоров по возобновлению сделки.
Оксана Храмова
Вечером 1 августа белорусское Министерство обороны отреагировало на обвинения со стороны Минобороны Польши в нарушении границ двумя вертолетами. В ведомстве Беларуси апеллировали к утреннему сообщению польских оборонных структур, где отрицался факт нарушения границ.