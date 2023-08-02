Песков: Россия готова вернуться к зерновой сделке при выполнении условий

06:35 2023-08-02

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, заявил, что Москва готова немедленно вернуться к зерновой сделке, но только после выполнения условий, предусмотренных для России.

Он подтвердил эту позицию, отвечая на заявление постпреда США при ООН о якобы готовности РФ вернуться к обсуждению сделки.

В настоящее время ситуация остается на уровне переговоров по возобновлению сделки.