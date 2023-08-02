В Беларуси будет увеличен набор на отдельные специальности профтехобразования

На официальном ресурсе Национального правового интернет-портала в среду 2 августа появился документ, где указаны специальности с увеличенным набором.
Согласно этому документу, профтехнические образовательные учреждения вправе корректировать цифры приема до 22 августа. Такие новшества касаются только абитуриентов-очников.
Увеличиваться цифры набора будут при условии повышенной потребности в кадрах по той или иной специальности.
Дополнительный набор допускается по 94 специальностям, все они указаны на правовом интернет-ресурсе, например:
«Изготовление полиграфической продукции»,
«Изготовление хлебобулочных изделий»,
«Общестроительные работы»,
«Овощеводство, садоводство и пчеловодство»,
«Ремонт сельскохозяйственной техники»,
«Благоустройство территорий».
Также в перечень входят специальности, связанные со сварочными работами, оказанием социальных, косметических, парикмахерских услуг.
Соответствующее постановление «О перечне наиболее востребованных экономикой специальностей профессионально-технического образования» подписано 24 июля и вступило в силу после опубликования на официальном сайте.