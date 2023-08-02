Останки мамонтенка обнаружены на дне реки Бесядь в Ветковском районе

Сотрудники МЧС нашли на дне реки Бесядь возле Светиловичей в Ветковском районе останки детенышей мамонта

Как сообщает пресс-служба ведомства, около 14:10 водолазы Гомельского областного управления МЧС при обследовании акватории Бесяди нашли останки древнего животного.

Водолазы предположили, что это останки мамонта. На место находки пригласили эксперты музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля. Специалисты после изучения фрагментов подтвердили, что это на самом деле - останки мамонта. Судя по размерам, это мамонтенок.

Первый скелет мамонта на белорусских землях был обнаружен приблизительно в начале 17-го века при строительстве костела в местечке Мир. Это первый официально известный случай такой находки.

В Зоомузее биологического факультета БГУ представлены крупнейшие в стране экспозиция кости этих гигантских вымерших животных. Они все были найдены на территории современной Беларуси.