Советская актриса Ирина Мирошниченко попала в реанимацию и введена в медикаментозную кому

В больницу женщину привезли с подозрением на тяжелую форму гриппа. При обследовании была обнаружена опухоль головного мозга.

Во время пребывания в медицинском учреждении у актрисы диагностировалась временная остановка сердца. Приложив немало усилий, врачи смогли заставить сердце работать.

По информации интернет-издания 5 tv.ru, Ирина Мирошниченко была специально введена в кому врачами из-за особой тяжести состояния. Сейчас она подключена к аппарату ИВЛ.

В больницу артистка обратилась сама в связи с резким ухудшением самочувствия.