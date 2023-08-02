На участок Бобруйских электрических сетей заглянул медведь

Следы медведя обнаружили при обходе высоковольтной линии-35 Каплановка -Чигиринская гидроэлектростанция возле разъединителя в филиале «Бобруйские электрические сети» РУП «Могилевэнерго», сообщает Могилевонлайн.

Обходчикам, к счастью, не пришлось столкнуться с лесным гостем.

В последнее время в Могилевской области стали все чаще замечать медведей. К примеру, их неоднократно видели под Быховом - в 70 км от Могилева.

А более ста лет таких зверей в Беларуси не было вообще, потом они стали приходить из соседней России. Самое большое количество косолапых - в Витебской области. Но отмечены такие случаи также и во всех других областях.