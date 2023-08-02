Ушел из жизни муж певицы Марии Пахоменко, композитор Александр Колкер

Знаменитый советский и российский композитор Александр Колкер скончался на 91-м году жизни, сообщает СтарХит со ссылкой на Союз композиторов Санкт-Петербурга.

С прискорбием сообщаем, что 1-го августа 2023-го года скончался советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР Александр Колкер.

Коллеги высказали глубокие и искренние соболезнования друзьям и родным близким Александра Наумовича.

Как уточняет издание, автор знаменитых песен «Стоят девчонки» и «Ночной трамвай» попал в больницу месяц назад с подозрением на перелом шейки бедра. Накануне полиция и скорая обнаружила музыканта истощенным и практически полностью обездвиженным.

По словам Колкера, он перестал выходить на связь, на протяжении долгого периода был дома, потому близкие забили тревогу, вызвав правоохранителей.

10 лет назад Александр Наумович потерял любимую жену - советскую певицу Марию Пахоменко.