В страшном ДТП в Ивановском районе погиб молодой водитель, четверо пассажиров пострадали

В ДТП в Ивановском районе один человек погиб, еще четверо пострадавших госпитализировали, сообщает Белта со ссылкой на Telegram-канале МВД.

Авария произошла 2-го августа примерно в 4 часа утра около деревни Пешково. За рулем Volkswagen был 19-летний водитель из Ивановского района.

По предварительным данным, на 8-м километре автодороги Н477 Яечковичи - Пешково он не справился с управлением и съехал в кювет, автомобиль опрокинулся.

В результате аварии водитель погиб. Четверо пострадавших - три девушки и юноша 18-19 лет - доставлены в больницу.

На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, а также следственно-оперативная группа.