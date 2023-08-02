В августе можно будет увидеть сразу два суперлуния

Первое суперлуние уже можно было увидеть 1 августа, когда полная Луна будет находилась ближе всего к Земле, всего в 357 530 километрах. Второе суперлуние произойдет в ночь на 30 августа, когда Луна будет даже ближе, на расстоянии 357 344 километра.

Суперлуние представляет собой явление, когда Луна находится на своей орбите ближе к Земле, чем обычно. Это делает ее видимой ярче и кажется немного больше в размерах. Важно отметить, что название "суперлуние" используется для описания явления гораздо более яркой и близкой Луны, но мы-то всегда видим Луну прекрасной!

Наблюдать суперлуние можно без помощи бинокля или телескопа, так как оно прекрасно различимо невооруженным глазом. Однако, самое впечатляющее зрелище можно наблюдать при восходе Луны сразу после захода солнца или при заходе Луны непосредственно перед восходом солнца. В это время небо будет окрашено в теплые оттенки, а Луна создаст впечатляющий эффект на фоне горизонта.

Так что, приготовьтесь насладиться прекрасными видами суперлуний в августе! Обязательно уделите время, чтобы выйти на открытое место, где сможете полностью насладиться этим небесным зрелищем.